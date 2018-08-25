Советник Порошенко пожелал украинизировать Дальний Восток

Внештатный советник Петра Порошенко и политолог Олег Медведев рассказал о своем желании украинизировать Дальний Восток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью советника журналу «Украïнський тиждень».

По словам Медведева, в последние годы готовность людей к «мягкой украинизации» увеличивалась благодаря расширению ареала использования украинского языка. Советник признал, что где-то существуют пределы украинизации, и выразил желание, чтобы он был на Зеленом Клине (находится на российском Дальнем Востоке) или «хотя бы на Кубани», но предел оказался в Донбассе.

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Медведев выразил сожаление, что значительная часть территорий на границе с Украиной остается русскоязычной и, по его словам, там уже нет потенциала украинизации, так что «языковая русификация стала необратимой».

Ранее в российском МИДе Киев обвинили в насильственной украинизации.