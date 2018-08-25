Сеул удивлен решением Трампа отменить визит Помпео в КНДР

Официальные лица в Сеуле оказались застигнуты врасплох решением президента США Дональда Трампа отменить визит госсекретаря Майкла Помпео в КНДР, сообщает CNN.

По словам источников телеканала, представители Сеула узнали об отмене визита госсекретаря непосредственно перед твитом Трампа. Это известие «застало врасплох южнокорейских дипломатов».

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Ранее сообщалось, что в американском Госдепартаменте до последнего момента не знали о готовящейся отмене визита госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею.

Отмечается, что еще за десять минут до отмены визита сотрудники Госдепа проводили совещание посольств стран-союзниц, посвященное вопросам предстоящей поездки Помпео в КНДР.