Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве по неизвестным причинам

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила о его задержании в Москве днем 25 августа. Об этом она написала в своем аккаунте в твиттере.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов не назвали причину его задержания. Ярмыш добавила, что полицейские изъяли у Навального телефон.

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«Навального задержали два часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали», — написала Ярмыш.

Накануне Навальный призывал принять участие в несогласованных акциях протеста.

Ранее сообщалось, что Люблинский суд Москвы принял решение по делу Алексея Навального и обязал его выплатить компенсацию в размере одного рубля бизнесмену Михаилу Прохорову.