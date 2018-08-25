США призвали оппозицию Зимбабве уважать итоги выборов

Власти США прокомментировали результате президентских выборов в Зимбабве. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«США призывают все стороны уважать конституцию Зимбабве и верховенство закона», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что США все еще обеспокоенные нарушением прав человека в Зимбабве.

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При этом в Госдепе отметили улучшение «избирательного процесса» в стране.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиса назвал результаты президентских выборов мошенническими и незаконными.

Нельсон подчеркнул, что планирует оспаривать победу действующего главы государства Эммерсона Мнангагвы.