США призвали оппозицию Зимбабве уважать итоги выборов
Власти США прокомментировали результате президентских выборов в Зимбабве. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
«США призывают все стороны уважать конституцию Зимбабве и верховенство закона», — говорится в сообщении.
В ведомстве также подчеркнули, что США все еще обеспокоенные нарушением прав человека в Зимбабве.
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При этом в Госдепе отметили улучшение «избирательного процесса» в стране.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиса назвал результаты президентских выборов мошенническими и незаконными.
Нельсон подчеркнул, что планирует оспаривать победу действующего главы государства Эммерсона Мнангагвы.