Эквадор разрешил венесуэльцам въезд в страну без паспорта
Эквадор временно разрешили гражданам Венесуэлы въезд в страну без паспорта. Об этом сообщает El Commercio.
По данным издания, въезд венесуэльцам был разрешен на 45 дней.
Как отмечается, это решение принял суд Эквадора из-за иска правозащитных организаций.
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Ранее сообщалось, что правительство Эквадора ввело чрезвычайное положение на части территории страны из-за притока беженцев из Венесуэлы.
Как отмечалось, режим ЧП был введен в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро.