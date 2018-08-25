Эквадор разрешил венесуэльцам въезд в страну без паспорта

Эквадор временно разрешили гражданам Венесуэлы въезд в страну без паспорта. Об этом сообщает El Commercio.

По данным издания, въезд венесуэльцам был разрешен на 45 дней.

Как отмечается, это решение принял суд Эквадора из-за иска правозащитных организаций.

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Ранее сообщалось, что правительство Эквадора ввело чрезвычайное положение на части территории страны из-за притока беженцев из Венесуэлы.

Как отмечалось, режим ЧП был введен в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро.