США передумали направлять $200 млн на помощь Палестине

Президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту пересмотреть вопрос о выделении $200 млн в качестве помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

По словам представителя Госдепа, средства будут направлены на другие цели. Он добавил, что ведомство провело анализ с целью установить, будет ли эта материальная помощь служить интересам американских налогоплательщиков.

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«Эти средства теперь будут направлены на первостепенные проекты в других местах», — сказал представитель Госдепа.

По его словам, решение обусловлено в том числе действиями палестинской группировки ХАМАС.

Ранее СМИ писали, что администрация США пытается лишить палестинцев статуса беженцев.