США передумали направлять $200 млн на помощь Палестине
Президент США Дональд Трамп поручил Госдепартаменту пересмотреть вопрос о выделении $200 млн в качестве помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.
По словам представителя Госдепа, средства будут направлены на другие цели. Он добавил, что ведомство провело анализ с целью установить, будет ли эта материальная помощь служить интересам американских налогоплательщиков.
Реклама
«Эти средства теперь будут направлены на первостепенные проекты в других местах», — сказал представитель Госдепа.
По его словам, решение обусловлено в том числе действиями палестинской группировки ХАМАС.
Ранее СМИ писали, что администрация США пытается лишить палестинцев статуса беженцев.