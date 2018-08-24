Трамп захотел снова встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на новую встречу с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в твиттере.

Трамп перед этим сообщил, что поручил госсекретарю США Майку Помпео отменить визит в Северную Корею.

«Сейчас я хотел бы направить самые теплые пожелания и мое уважение председателю Киму. С нетерпением жду скорой встречи с ним!» — написал американский президент.

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Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. На ней лидеры стран договорились о полной денуклеаризации Северной Кореи.

Тем не менее соглашение, которое по итогам подписали Трамп и Ким Чен Ын, подверглось критике за туманные формулировки.