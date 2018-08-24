New Yorker поместил на обложку убегающего от гончих собак Трампа
Американский журнал The New Yorker представил обложку следующего номера, на которой изображен президент США Дональд Трамп, убегающий от своры гончих собак.
На обложке расположена надпись: «Наступление». Автор — художник Барри Блитт. Отмечается, что он нарисовал уже пятнадцать обложек с Трампом, начиная с 2015 года.
Поводом для такой иллюстрации послужили события последней недели с участием бывших подчиненных американского лидера Дональда Трампа. Речь идет о признании в нарушении закона о финансировании кампании Трампа бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, и деле против бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, в результате которого присяжные признали его виновным по восьми пунктам обвинения в налоговом мошенничестве.
Новый номер журнала выйдет в сентябре.
Ранее сообщалось, что американский еженедельный журнал Time выйдет в новом номере с обложкой, на которой президент США Дональд Трамп из последних сил удерживается на плаву в затопленном водой собственном рабочем кабинете в Белом доме.