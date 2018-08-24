В Крыму отреагировали на слова депутата Рады о желании крымчан воссоединиться с Россией

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара дал комментарий после того, как украинский депутат Иван Винник заявил о желании жителей полуострова войти в состав России. Об этом сообщает RT.

По словам Ганжары, от политиков на Украине такие заявления можно услышать редко, так как они не хотят «смотреть правде в глаза». Он назвал «исторической несправедливостью» тот факт, что после распада СССР полуостров стал частью Украины.

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«И, действительно, крымчане на протяжении всего нахождения полуострова в составе украинского государства хотели стать частью Российской Федерации», — сказал Ганжара.

Он добавил, что на Украине есть понимание, что вопрос о статусе Крыма закрыт.

Ранее депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник посчитал, что население Крыма хотело воссоединиться с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.