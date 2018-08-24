В Австралии выбрали нового премьер-министра
Правящая Либеральная партия Австралии выбрала своим лидером казначея правительства Скотта Моррисона, он же станет премьер-министром страны. Об этом сообщает телеканал ABC.
Выборы партийного лидера прошли на собрании парламентской фракции либералов в пятницу, 24 августа.
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Накануне бывший премьер Австралии Малькольм Тернбулл заявлял, что уйдет из политики, если его коллеги будут выбирать нового главу партии.
Отмечается, что помимо Моррисона на пост партийного лидера претендовали экс-глава МВД Питер Даттон и министр иностранных дел Джули Бишоп.
Моррисон одержал победу только во втором туре голосования, набрав 45 голосов против 40 у своего оппонента.
Ранее сообщалось, что в Австралии выбрали нового вице-премьера.