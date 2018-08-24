Депутат Рады заявил, что жители Крыма хотели воссоединения с Россией

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник посчитал, что население Крыма хотело воссоединиться с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова политика в эфире телеканала «112 Украина».

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — сказал Винник.

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При этом, по его словам, присоединение Крыма к России было обеспечено «исключительно гуманитарными мероприятиями».

Ранее Винник заявлял, что российские власти пытаются присвоить победу над фашизмом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.