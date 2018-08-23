Захарова объяснила нежелание США подписывать заявление Патрушева и Болтона

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что американская сторона отказалась подписывать итоговое заявление после встречи секретаря Совета безопасности Николая Патрушева с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном из-за внутриполитической конъюнктуры, передает ФАН.

«Если раньше все посмеивались, то сейчас уже все видят абсурдность этих обвинений — за несколько лет не предъявлено не то что никаких фактических доказательств — никаких даже сведений о нашем вмешательстве в электоральные процессы в США», — сказала Захарова.

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По ее словам, подобные решения американской стороны являются внутриполитической конъюнктурой.

Ранее Патрушев заявил, что заявление после встречи с Болтоном не подписали из-за позиции США.