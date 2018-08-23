Экс-советник Трампа предрек скорый импичмент президента США

Бывший советник президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании Майкл Капуто заявил в эфире CNN, что американский лидер близок к возможному процессу его импичмента.

По словам Капуто, импичмент может состояться после показаний, который дал бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн, в отношении которого ведется федеральное расследование. В частности, Коэн признался, что по указанию президента США Дональда Трампа выплатил денежные средства за молчание о связях с американским лидером американской порноактирисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл.

Реклама

«Это все, что им [демократам] нужно для импичмента», — сказал он, имея в виду показания Коэна.

По его словам, если во время промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре, демократы получат большинство, то это позволит им запустить процесс импичмента. Капуто подчеркнул, что Трамп находится «в месяцах» от импичмента.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что узнал о выплатах двум женщинам за молчание о якобы интимной связи лишь постфактум. Помимо этого, сообщалось, что бывший адвокат президента США Майкл Коэн владеет информацией, которая может заинтересовать расследующего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера.