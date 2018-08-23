Трамп рассказал, как справляется с президентством

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал о том, как он справляется с работой на посту президента США. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он привык к тому, что вокруг него возникают противоречивые ситуации. При этом он подчеркнул, что всегда добивался успеха и побеждал, несмотря на скандалы и конфликтные ситуации.

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Трамп обратил внимание на то, что в настоящее время дела в Соединенных Штатах обстоят лучше, чем когда-либо. Он отметил, что об этом свидетельствуют экономические показатели. Кроме того, Трамп назвал работу сотрудников своей администрации «потрясающей».

Ранее Трамп объяснил, почему бывшие сотрудники рассказывают о нем «плохие вещи».