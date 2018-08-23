Журналистка рассказала о планах Трампа просить помилования для Манафорта

Журналистка телеканала Fox News Айнсли Эрхардт заявила, что президент США Дональд Трамп может попросить суд помиловать Пола Манафорта, который был главой предвыборного штаба президента. Об этом сообщает портал Mediaite.

Данное заявление Эрхард сделала после интервью с Трампом для телепередачи Fox & Friends, которая выйдет в эфир в четверг, 23 августа.

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Она отметила, что Трамп «рассматривает возможность» попросить помилования для Манафорта. Президент также добавил, что он был его «другом». Трамп подчеркнул, что не знал об участии Манафорта в финансовых махинациях.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у нее нет сведений о возможном помиловании Манафорта.