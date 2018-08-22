Помпео и глава МИД Иордании обсудили Сирию
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Иордании Айман Сафади обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
«Стороны обсудили усилия по установлению мира и стабильности в Сирии и на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, Помпео поблагодарил Сафади за помощь сирийским беженцам.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются искусственно затормозить процесс возвращения беженцев в Сирию.
По его словам, скорейшему возвращению беженцев мешают и боевики из контролируемого США района вокруг Ат-Танфа.