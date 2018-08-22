Помпео и Хант обсудили «опасные» действия России
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обсудили «опасные и дестабилизирующие» действия России. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
«Стороны обсудили сохраняющуюся угрозу, которую представляет опасная и дестабилизирующая деятельность России», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, Помпео и Хант также обсудили враждебное поведение Ирана и разгром ИГ.
При этом стороны обменялись мнениями по гуманитарной ситуацию в Йемене.
Ранее сообщалось, что Хант похвалил президента США Дональда Трампа за ужесточение санкций против России.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.