Помпео и Хант обсудили «опасные» действия России

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обсудили «опасные и дестабилизирующие» действия России. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Стороны обсудили сохраняющуюся угрозу, которую представляет опасная и дестабилизирующая деятельность России», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Помпео и Хант также обсудили враждебное поведение Ирана и разгром ИГ.

При этом стороны обменялись мнениями по гуманитарной ситуацию в Йемене.

Ранее сообщалось, что Хант похвалил президента США Дональда Трампа за ужесточение санкций против России.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.