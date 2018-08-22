Трамп припомнил нарушения избирательной кампании Обамы

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что предвыборная кампания бывшего американского лидера Барака Обамы шла с финансовыми нарушениями.

По его словам, у Обамы были «крупные финансовые нарушения» в избирательной кампании.

Реклама

Он также добавил, что данные нарушения были «легко урегулированы».

Однако, Трамп подчеркнул, что нарушения финансирования его избирательной кампании, в которых признался экс-адвокат президента США Майкл Коэн, не являются преступления.

Ранее Коэн заявил, что платил двум женщинам за молчание по указанию Трампа.