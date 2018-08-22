В Кремле сочли некорректным термин «советская оккупация»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление глав минюста Эстонии и Латвии о намерении взыскать с России ущерб, нанесенный странам «советской оккупацией». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметил Песков, во-первых, российская сторона не согласна с самим термином «советская оккупация».

Реклама

«Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — добавил Песков.

Также пресс-секретарь президента России напомнил о вкладе, сделанном российской стороной в развитие инфраструктуры, а также экономической и социальной сфер стран Прибалтики.

Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия заявили о намерении взыскать компенсацию за «советскую оккупацию» с России.