Вице-президент Абхазии решил уйти в отставку, чтобы «отстоять свою честь»

Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил, что планирует подать в отставку, чтобы «отстоять свою честь». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на него напал мужчина и ударил по голове.

Он также добавил, что нападавший не был наказан.

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Габния подчеркнул, что «вынужден» уйти в отставку, чтобы «отстоять свою честь».

Ранее сообщалось, что министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров.

Как отмечалось, премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку Тоскаса.