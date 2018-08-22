Вице-президент Абхазии решил уйти в отставку, чтобы «отстоять свою честь»
Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил, что планирует подать в отставку, чтобы «отстоять свою честь». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на него напал мужчина и ударил по голове.
Он также добавил, что нападавший не был наказан.
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Габния подчеркнул, что «вынужден» уйти в отставку, чтобы «отстоять свою честь».
Ранее сообщалось, что министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас подал в отставку из-за лесных пожаров.
Как отмечалось, премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку Тоскаса.