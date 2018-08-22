NBC узнал об экстренном плане демократов при увольнении Мюллера и краха «дела о России»

Демократы США подготовили экстренный план на случай, если президент США Дональд Трамп развалит дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы президентов 2016 года или уволит специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет собственное расследование, узнал американский телеканал NBC.

Широкий план действий демократов в данной ситуации предполагает его начало через несколько минут после предполагаемого увольнения Мюллера или каких-либо действий Трампа в целях подавления расследования предполагаемого вмешательства Москвы, сообщает NBC со ссылкой на интервью с десятками источников, которые включают законодателей, помощников конгрессменов, демократов и адвокатов, которые участвовали в создании плана.

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В частности, в спектр подозрительных действий Трампа демократы внесли увольнение заместителя генерального прокурора США Рода Розенштайна.

Согласно плану демократов, в течение 24 часов после этого они бы приняли срочные меры по предотвращению уничтожения документов Мюллера, связанных с расследованием о «российском вмешательстве», а также меры по защите спецпрокурора. Помимо этого, демократы бы организовали протестные митинги по всей территории США: от Виргинских островов до Аляски.

После этого почти сразу же лидер сенатского меньшинства Чак Шумер проконсультировался бы с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом, а демократы потребовали бы голосования по законопроекту, который бы включал меры по защите Мюллера и его материалов дела. Как в сенате, так и в палате представителей США, демократы связались бы с республиканцами, которые в частном порядке ранее говорили о том, что будут готовы действовать, если Трамп «спустит курок».

«У нас было много разговоров о том, как именно, кто, когда и где [будет действовать]. Было несколько моментов, когда это казалось неизбежным», — рассказал телеканалу сенатор-демократ из штата Делавэр Крис Кунс.

Если бы Мюллер был уволен до двух часов дня, в городах по всей стране были бы поспешно организованы митинги, которые были бы запланированы на пять часов вечера. Если бы Мюллер был уволен поздно вечером, протестные митинги были бы назначены на полдень следующего дня.

Кунс также сказал, что «в течение нескольких минут» после увольнения Мюллера десятки республиканцев публично озвучили бы свою оппозицию Трампу, либо сделали это лично, позвонив президенту или его начальнику штаба. Тем не менее, Кунс признал, что многие республиканцы были уклончивы, отказывались говорить даже за закрытыми дверями о том, какие действия они были бы готовы предпринять в таком случае.

Помимо этого, для ряда непредвиденных обстоятельств уже составлены необходимые документы. Они включают сценарий, при котором Трамп систематически увольняет высокопоставленных чиновников из министерства юстиции, которые отказываются уволить Мюллера.

NBC отмечает, что беспокойство демократов вновь приобрело актуальность в последние дни, когда расследование вокруг Трампа приняло более жесткий характер.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.