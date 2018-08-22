Грузия обратилась в ЕСПЧ с иском против России

Грузинский минюст обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России, которая якобы оккупировала территорию страны и притесняет этнических грузин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, в Грузии считают Россию виновной в нарушении таких статей Европейской конвенции по правам человека, как второй (право на жизнь), третьей (запрет пыток), пятой (право на свободу и безопасность), восьмой (право личной и семейной защищенности) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

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Кроме того, российскую сторону обвинили в том, что она скрывает виновных в гибели сотрудника силовых структур Грузии Арчила Татунашвили, произошедшей в Южной Осетии, а также подтасовала результаты медицинской экспертизы, связанной с этим делом.

Ранее в МИД России осудили политические решения Тбилиси.