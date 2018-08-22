Экс-адвокат Трампа заявил, что совершил преступление по его указанию

Согласившийся на сделку со следствием бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил под присягой, что платил двум женщинам за молчание по указанию своего клиента, передает РИА «Новости».

Об этом заявил его юрист Лэнни Дэвис.

«Сегодня он (Коэн) встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп дал ему указание совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на (президентские) выборы. Если эти платежи были преступлением Майкла Коэна, то почему они не были преступлением Дональда Трампа?», — заявил Дэвис.

По данным СМИ, Коэн скрыл получение траншей от ряда компаний, таким образом его также подозревают в неуплате налогов. Кроме того, следователи изучают, не мог ли Коэн распоряжаться средствами избирательного штаба Дональда Трампа, чтобы платить за молчание женщинам, с которыми у президента США была связь.