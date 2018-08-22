Трамп назвал расследование по делу Манафорта «охотой на ведьм»

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование в отношении экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта является «охотой на ведьм», сообщает NBC.

«Это охота на ведьм и это позор», — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что расследование никак не связано «со сговором с Россией».

Члены жюри присяжных суда Александрии в штате Вирджиния в ходе заседания по делу Манафорта признали его виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати.