В Турции усилили охрану американского пастора Брансона

Турецкая полиция усилила охрану американского пастора Эндрю Брансона, сообщает Hurriuet.

Отмечается, что полицейские дежурят на улице возле дома пастора, постоянно патрулируют близлежащие районы и досматривают подозрительных прохожих и транспортные средства.

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Также сообщается, что к Брансону, который находится под домашним арестом, доставили беговую дорожку, который тот попросил «по состоянию здоровья».

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет освобожден. Вашингтон считает, что Анкара арестовала Брансона из мести, так как желает добиться от США выдачи проповедника Фетхуллаха Гюллена — его Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота летом 2016 года.