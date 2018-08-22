Косачев надеется на снижение антироссийского ажиотажа в США

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев надеется, что после ноябрьских выборов в конгресс антироссийский ажиотаж в США снизится, передает РИА «Новости».

«Вот весь этот бред, вкупе с делом Скрипалей, в котором обвиняемому предлагают самому доказывать свою невиновность без доступа к уликам и материалам дела, на полном серьезе становится предлогом для полномасштабной экономической агрессии против ядерной державы», — заявил он.

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Косачев добавил, что «уже хочется, чтобы очередные выборы в США прошли как можно скорее, может быть, кому-то наконец полегчает».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции США введены не из-за Сирии или Украины, а из-за желания сдержать Москву.