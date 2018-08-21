МИД опроверг слова посла Афганистана о планах использовать талибов против ИГ

Министерство иностранных дел России на своем сайте опровергло заявление посла Афганистана в Москве Абдула Каюма Кучая о том, что Россия якобы планирует использовать движение «Талибан» для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» в Афганистане.

«Со всей определенностью хотели бы заявить о том, что утверждения главы афганской дипмиссии в Москве не соответствуют действительности и полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении. Мы уже неоднократно заявляли об этом авторам подобных измышлений», — говорится в тексте сообщения.

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В министерстве также отметили, что подобные заявления Кучая основываются на откровенных инсинуациях и выразили сожаление в связи с тем, что посол не способствует своей деятельностью поддержанию атмосферы партнерства и взаимного доверия.

«Исламское государство» и «Талибан» - террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.