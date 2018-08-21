Трамп объяснил, почему пока не вмешивается в расследование Мюллера по «российскому делу»

Американский лидер Дональд Трамп отказался ответить на вопрос, собирается ли он явиться на допрос к ведущему «российское дело» спецпрокурору Роберту Мюллеру. Об этом президент США заявил в интервью Reuters.

Как отмечается, Трампа ошеломила информация о том, что советника Белого дома Дона Мак Гана в рамках «российского дела» допрашивали около 30 часов.

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Кроме того, президент допустил, что вопросы Мюллера могут быть «западней лжесвидетельства». Эта тактика ведения допроса предполагает, что вопросы прокуроров имеют расплывчатые формулировки, что впоследствии дает им возможность обвинять допрашиваемого в даче ложных показаний.

«Я могу принять участие [в расследовании], я могу сделать все что угодно — управлять им, если бы захотел, но я решил остаться в стороне», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что пока решил не вмешиваться.

Ранее Трамп назвал «злыми демократами-бандитами» команду спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о «российском вмешательстве» в американские выборы.