Сальвадор разорвал дипотношения с Тайванем

Правительство Сальвадора проинформировало о том, что страна приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, вместо этого правительство страны решило наладить дипломатические связи с китайской стороной.

Ранее сообщалось, что Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией и уведомила об этом ООН. Власти страны прекратили действие соглашения о дипломатических отношениях между Грузией и Сирией от 18 мая 1993 года. Постпред Грузии при ООН также уведомил генсека организации о данном решении.