Украинский эксперт об отсутствии у Киева плана завоевания Крыма: поезд уже давно ушел

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак дал комментарий после того, как зампред украинского президента в Крыму Изет Гданов заявил об отсутствии у Киева намерения возвращать Крымский полуостров военным путем. Об этом сообщает НСН.

По мнению Дудчака, украинской стороне поздно принимать какие-либо меры, так как «поезд уже давно ушел». Он добавил, что Киев ожидает реакции Запада в надежде на поддержку, но в Европе тема Крымского полуострова «сошла на нет».

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Дудчак заметил, что властям на Украине нужно просчитывать свои действия.

Ранее Гданов заявил, что киевские власти на данный момент не намерены возвращать Крымский полуостров военными методами.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.