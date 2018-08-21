Трамп: уступок Турции не будет

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки турецкой стороне в связи с делом об освобождении евангелического пастора Эндрю Брансона. Об этом глава государства сказал в интервью Reuters.

По словам Трампа, то, что в настоящее время делает Турция, «печально». Он подчеркнул, что ожидает от Анкары, что «совершенно невиновный» Брансон будет выпущен с турецкой территории.

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«Думаю, они (Турция. — Газета.Ru) совершают ужасную ошибку. Уступок не будет», – подчеркнул Трамп.

Ранее вице-президент США Майк Пенс обратился к турецкому руководству и призвал Турцию «не испытывать терпение Трампа».