Трамп назвал условие снятия санкций с России

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов рассмотреть вопрос о снятии санкций, введенных в отношении России в том случае, если российская сторона будет сотрудничать с Вашингтоном, передает Reuters.

В частности, подчеркнул Трамп, речь идет о вопросах, связанных с ситуацией на Украине и в Сирии.

Ранее СМИ писали, что в ближайшие недели США могут ввести санкции против компаний-участниц реализации проекта «Северный поток — 2». Также сообщалось, что США могут внести изменения в регламент антироссийских санкций для того, чтобы минимизировать ущерб от них для глобальной экономики.