Трамп назвал Бреннана худшим главой ЦРУ в истории США

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана худшим главой ведомства в истории страны и объяснил, почему не верит в то, что он подаст в суд из-за отзыва допуска к секретным материалам.

«Я надеюсь, что худший руководитель ЦРУ в истории нашей страны подаст в суд. Было бы тогда так легко получить все записи, письма и документы, которые не только покажут, как плохо он делал свою работу, но и насколько он был вовлечен в мошенническую охоту на ведьм Мюллера. Он не подаст в суд!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Бреннан рассмотрит правовые возможности для того, чтобы помешать отзывам доступа к секретной информации у бывших чиновников, которые может сделать Трамп.