В ЕР предложили отменить пенсионные льготы для депутатов
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и членам Совета федерации отказаться от пенсионных преференций, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, парламентарии должны получать пенсии на общих основаниях.
Политик считает, что эта норма должна заработать уже с 1 января 2019 года.
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«Считаю, что это будет справедливо», — заявил Турчак.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с депутатами сбор предложений по пенсионной реформе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 21 августа в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.