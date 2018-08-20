Лавров раскрыл тайный запрет секретариата ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что секретариат Организации Объединенных наций (ООН) тайно запретил своим подразделениям участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его утверждению, секретная директива, ограничивающая участие в восстановлении Сирии гуманитарной помощью, была издана ООН еще осенью 2017 года.

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«Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики», — рассказал Лавров.

Он отметил, что ООН разрешит своим подразделениям заниматься восстановлением Сирии только после «достижения прогресса в так называемом политическом переходе».

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил США в искусственном препятствовании возвращению беженцев в Сирию.