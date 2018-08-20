Трюдо заявил об участии на парламентских выборах 2019 года

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует участвовать в парламентских выборах 2019 года, пишет издание Toronto Star. Об этом канадский премьер рассказал во время выступления 19 августа на партийном съезде в своем родном округе в Монреале.

Трюдо будет баллотироваться от правящей Либеральной партии страны, лидером которой он является с 2013 года. В частности, действующий премьер пообещал сократить разрыв между богатыми и бедными, обеспечивать защиту и сохранение океанов, которые омывают Канаду, повысить уровень жизни коренных народов страны, говорится в материале.

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Издание CBC отмечает, что на съезде Трюдо подверг критике консервативного лидера Эндрю Шира, которого он обвинил в использовании страха и разделения людей.

Ранее сообщалось, что в Канаде активисты пытаются наказать Трюдо из-за случая харассмента почти двадцатилетней давности.