WSJ: США отказались от свободы Брансона в обмен на отказ от штрафов турецкого банка

США отвергли предложение Турции и не собираются прекращать разбирательство в отношении турецкого банка Halkbank. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Анкара предложила снять обвинения в отношении американского пастора Эндрю Брансона, если США откажутся взимать штраф на миллиарды долларов, которые грозят турецкому банку в Соединенных Штатах из-за нарушений санкции в отношении Ирана. Американский пастор Эндрю Брансон содержится под домашним арестом на территории Турции по обвинению в пособничестве терроризму. Как пишет WSJ, Анкара попросила Вашингтон отказаться от разбирательства в отношении банка Halkbank. В материале говорится, что США отказались от данного предложения Турции.

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По словам источника WSJ, союзник США по НАТО не стал бы арестовывать Брансона. Между тем, США называют обвинения против Брансона беспочвенными. Президент США Дональд Трамп пригрозил удвоить пошлины на сталь и алюминий для Турции до тех пор, пока Брансон не будет отпущен на свободу. Белый дом также ввел санкции в отношении двух высокопоставленных турецких чиновников.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил о готовности ввести дополнительные санкции против Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет освобожден. Вашингтон считает, что Анкара арестовала Брансона из мести, так как желает добиться от США выдачи проповедника Фетхуллаха Гюллена — его Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота летом 2016 года.