СМИ нашли неожиданное сходство между Трампом и Никсоном

У президента США Дональда Трампа, как и у 37-го главы государства Ричарда Никсона, есть список политических врагов, которые подвергаются давлению. Об этом пишет The Washington Post.

У Никсона существовал список из 20 «политических врагов», в который входили политики, бизнесмены и журналисты, несогласные с действиями президента, его советник Джон Дин также составил список мер, которые применялись для давления на них.

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Издание отмечает, что ситуация с отзывом доступа к секретным документам у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана указывает на существование «списка врагов Трампа». Отмечается, что администрация президента США планировала принять меры против еще девяти сотрудников спецслужб.

Ранее Бреннан назвал поведение Трампа «предательством».