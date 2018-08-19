Помпео может встретиться с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео планирует посетить Северную Корею в четвертый раз и в ходе своего визита может провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает ABC News.

«Это должно будет стать подтверждением обязательства, которое взял на себя Ким Чен Ын в Сингапуре, которое он ранее взял перед Южной Кореей, а движение процесса денуклеаризации является нашим основным приоритетом», — сказал Болтон.

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По его словам, если встреча все же состоится, Госдепартамент объявит об этом в своевременный срок.

Ранее сообщалось, что Болтон ответил на вопрос о ЧВК США в Афганистане.