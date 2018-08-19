Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что прибыл в Саудовскую Аравию, где планирует встретиться с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саулом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, передает РИА «Новости».

«Хвала Аллаху Милостивому, Милосердному Господу Миров! По Его милости и приглашению короля Саудовской Аравии, Хранителя двух Святынь, уважаемого Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда я прибыл в город Джидда», — написал Кадыров.

Он также сообщил, что из аэропорта направился в Мекку для совершения предписанных мусульманам обрядов Хаджа. Кадыров поблагодарил короля и наследного принца за приглашение посетить Саудовскую Аравию и выразил уверенность в том, что запланированные встречи принесут пользу укреплению дружественных связей между странами.