Трамп назвал страны, которые должны оказать финансовую помощь Сирии вместо США

Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере объявил о прекращении финансовой помощи Сирии со стороны Соединенных Штатов. По его мнению, финансовая поддержка Сирии со стороны США является «нелепой».

Трамп заявил, что на Среднем Востоке есть немало других богатых стран. В качестве примера он привел Саудовскую Аравию.

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«Соединенные Штаты прекращают выделять ежегодную помощь Сирии в размере $230 на развитие страны. Саудовская Аравия и другие богатые страны Среднего Востока будут выделять финансирование вместо США», - написал Трамп.

Он отметил, что хочет развивать США, американскую армию, а также помогать тем странам, которые, в свою очередь, помогают Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Путину сроки присутствия США в Сирии.