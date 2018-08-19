Трамп назвал страны, которые должны оказать финансовую помощь Сирии вместо США
Американский президент Дональд Трамп в своем твиттере объявил о прекращении финансовой помощи Сирии со стороны Соединенных Штатов. По его мнению, финансовая поддержка Сирии со стороны США является «нелепой».
Трамп заявил, что на Среднем Востоке есть немало других богатых стран. В качестве примера он привел Саудовскую Аравию.
«Соединенные Штаты прекращают выделять ежегодную помощь Сирии в размере $230 на развитие страны. Саудовская Аравия и другие богатые страны Среднего Востока будут выделять финансирование вместо США», - написал Трамп.
Он отметил, что хочет развивать США, американскую армию, а также помогать тем странам, которые, в свою очередь, помогают Соединенным Штатам.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал Путину сроки присутствия США в Сирии.