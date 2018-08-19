Глава дипломатии ЕС прокомментировала смерть Кофи Аннана

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила соболезнования в связи со смертью бывшего Генсека ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства ЕС.

По ее словам, Гана и весь мир потеряли настоящего гуманиста.

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Она также добавила, что Аннан выражал поддержку участию ЕС в «сохранении иранской ядерной сделки».

Могерини подчеркнула, что Аннан посвятил свою жизнь защите мира и прав человека.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана.