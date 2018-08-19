Аббас: все соглашения с Израилем будут пересмотрены

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что Палестина намерена пересмотреть все соглашения с Израилем. Об этом сообщает Wafa.

По его словам, Израиль отказывается выполнять подписанные договоренности.

Он также добавил, что планирует бойкотировать контакты с США, пока Вашингтон не уберет посольство из Иерусалима.

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Аббас подчеркнул, что палестинцам необходимо продолжать народные выступления для того, чтобы «мир услышал голос Палестины».

Ранее сообщалось, что старший советник президента США Джаред Кушнер заявил, что готов работать президентом Палестины Махмудом Аббасом.