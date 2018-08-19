Генсек НАТО прокомментировал смерть Кофи Аннана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в твиттере выразил соболезнования в связи со смертью бывшего Генсека ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана.

По его словам, Аннан доказал, что можно одновременно быть великим гуманистом и сильным лидером.

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Он также добавил, что ООН и мир потеряли одного из своих гигантов.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи со смертью бывшего Генсека ООН Кофи Аннана.

По его словам, Аннан в течение всей своей жизни защищал мир и права человека.