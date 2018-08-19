Помпео прокомментировал смерть Кофи Аннана

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи со смертью бывшего Генсека ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Выражаю свои глубокие соболезнования семье Аннана и народу Ганы», — сказал Помпео.

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По его словам, Аннан в течение всей своей жизни защищал мир и права человека.

Ранее сообщалось, что постпредство России при ООН выразило соболезнования в связи со смертью бывшего Генсека ООН Кофи Аннана.

В ведомстве подчеркнули, что Аннан войдет в историю как профессионал высочайшего класса, посвятивший всю свою жизнь благородной миссии.