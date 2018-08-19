В постпредстве России при ООН прокомментировали смерть Кофи Аннана

Постпредство России при ООН выразило соболезнования в связи со смертью бывшего Генсека ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Обращаем слова нашей искренней поддержки к Генеральному секретарю А.Гутеррешу, Секретариату ООН, а также родным и близким этого выдающегося человека», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что Аннан войдет в историю как профессионал высочайшего класса, посвятивший всю свою жизнь благородной миссии.

В постпредстве подчеркнули, что богатое наследие и достижения Аннана останутся в памяти будущих поколений.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-генсека ООН Кофи Аннана.