Посольство России в Лондоне осудило заявления замглавы МИД Британии

Представитель российского посольства в Лондоне назвал безответственными заявления замглавы МИД Британии по вопросам Азии и стран Тихоокеанского региона Марка Филда о «российской агрессии». Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что британский министр «безответственно» обвинил Россию в агрессии, из-за которой «пострадали многие страны». По его мнению, данное высказывание не имеет ничего общего с действительностью. В то же время он указал на ряд проявлений, как он полагает, британской агрессии.

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«А вот Великобритания только за последние годы совместно с США развязала агрессию в Ираке, уничтожила государственность в Ливии, а в апреле этого года совершила акт агрессии против Сирии путем нанесения по ее территории массированных ракетных ударов», — сказал представитель дипмиссии.

Он добавил, что Лондон продолжает стремительно наращивать военные расходы для противостояния в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Британия планирует усилить присутствие в Арктике в противовес России.