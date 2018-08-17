Трамп: я уже сделал Америку снова великой

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который заявил, что «Америка никогда не была такой уж великой».

«Уау! Сильно отталкивает от губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо его по-настоящему глупое заявление о нехватке у Америки величия. Я уже сделал Америку снова великой, посмотрите только на рынки, работы, военные рекорды и мы покажем себя еще лучше. Эндрю серьезно «поперхнулся», ошибка!», — написал Трамп.

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Таким образом Трамп прокомментировал слова Куомо о том, что Америку «не сделать снова великой», так как страна не достигла величия.

Ранее сообщалось, что Пентагон потратил более $34 млн на роскошные интерьеры самолетов Трампа.