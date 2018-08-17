Медведев освободил от должности замглавы аппарата правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением освободил от занимаемой должности заместителя руководителя аппарата правительства Нелли Найговзину в связи с выходом на пенсию. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Найговзину Нелли Борисовну от должности заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации в связи с выходом на пенсию», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев занялся поиском нового пресс-секретаря, после того, как стало известно, что замруководителя аппарата правительства и его пресс-секретарь Наталья Тимакова уходит с занимаемой должности.