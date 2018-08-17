Мадуро обвинили в использовании дела о покушении против «неудобных» режиму людей

Президент Венесуэлы Николас Мадуро использует дело о покушении на него, чтобы избавиться от «неудобных военных» в стране. Об этом пишет испаноязычное издание El Nuevo Herald со ссылкой на мнение экспертов и бывших военных.

4 августа на венесуэльского лидера было совершено покушение. При нападении в Каракасе злоумышленники использовали дроны со взрывчаткой. Глава венесуэльского издания El Nacional Мигель Отеро опубликовал видео взрыва, на котором беспилотник взрывается над местом выступления Мадуро.

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Газета пишет, что на этой неделе были арестованы трое офицеров, двое генералов и полковник. Новые аресты высокопоставленных военных показывают, что режим Николаса Мадуро использует этот «теракт» — именно так оценили венесуэльские власти покушение на президента Венесуэлы — для «очистки» Национальных вооруженных сил страны, пишет издание.

Как отмечается в материале, арестованные по подозрению в покушении на Мадуро — это неудобные для венесуэльского лидера люди, от которых он хотел бы избавиться.

Таким образом, дело о покушении на Мадуро будет использоваться для расправы с теми, кого венесуэльский режим считает нелояльными или опасными, говорят эксперты и отставные военные.

«Они [правительство Венесуэлы] управляют всем, полностью контролируют суды и могут выдумать любое дело против любого человека», — сказал отставной венесуэльский офицер Карлос Молина Тамайо.

Мадуро, который все меньше уверен в лояльности военных в своем государстве, также использует это нападение для того, чтобы нагнать страх в стране, демонстрируя тем самым, что любой оппозиционер может быть обвинен в терроризме и заговоре.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил, что в расследовании покушения на него не будет «неприкасаемых».